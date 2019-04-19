Лукашенко: экономика Беларуси и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе развития крупных предприятий и производств. Это наш неоспоримый приоритет", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сильная экономика - фундамент успешного государства и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства - в 2,5 раза.

"Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили", - обратил внимание глава государства.

Все это, по его словам, было благодаря труду людей, которые на заре независимости и при зарплатах в $20 верили в Беларусь и восстанавливали то, чем сегодня в стране по праву гордятся. "Вдохнули новую жизнь в предприятия, которые были на грани утраты и разорения в начале девяностых. Многие об этом помнят. "Беларуськалий", нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ - это далеко не весь перечень. Их продукцию без всякого преувеличения знают во всех уголках планеты. Сегодня это стало нашим национальным достоянием", - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь, подчеркнул Президент, не останавливается на достигнутом: в стране создаются новые образцы специальной техники, электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним, инновационная сельскохозяйственная и военная техника.

"Мы предоставили достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ним. Действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение", - добавил глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что призывы к развитию малого и среднего бизнеса порой дают обратный эффект: люди не создают новые производства, а занимаются мелкой торговлей. "Нам приводят пример: посмотрите, допустим, на Италию. Так я вам намекну, что в Италии средний бизнес создает все - от музыкальных инструментов до самых современных вооружений", - обратил внимание Президент.

Он отметил, что в Беларуси приветствуют такой малый и средний бизнес и будут его всячески поддерживать, однако не стоит забывать о предприятиях, которые приносят стране славу и богатство. "Тот, кто хочет полной независимости в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом, - пожалуйста, занимайтесь, все условия есть. Но не надо забывать, что не только слава, но и благосостояние, мощь народа в сильных производствах", - подчеркнул белорусский лидер.-0-