Лукашенко: экономика Беларуси подчинена одной цели - заботе о людях

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика белорусского государства подчинена одной цели - заботе о людях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что благодаря выбранному пути и подходам удалось построить социально ориентированное государство, которое всегда протянет руку любому, кто реально нуждается в помощи.

"Для нас это не популизм, не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей политики, - подчеркнул глава государства. - Добросердечность, сострадание, справедливость - это, если хотите, генетический код белорусов. В этом вся наша душа. Наша вера и наша традиция. Именно поэтому экономика будет подчинена одной цели - заботе о людях".-0-