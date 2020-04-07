Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один

7 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экономика и жизнь людей - вопрос номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о поставках нефти в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Имея открытую экономику, мы во многом зависим от тех процессов, которые развиваются в мире. События развиваются порой неоднозначно. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в наибольшей степени и прежде всего влияют на нашу экономику. Подчеркиваю: это - главное. Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе - вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу", - заявил белорусский лидер.

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Лукашенко ставит задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав Александр Лукашенко поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны, в частности загрузкой мощностей, показателями эффективности за отчетный период.

Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи "На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы", - заявил глава государства.