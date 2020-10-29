Лукашенко - Эрдогану: несмотря на ряд вызовов и угроз, у нас получилось поддерживать сотрудничество

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Несмотря на ряд беспрецедентных вызовов и угроз, с которыми столкнулись наши страны на протяжении текущего года, у нас получилось сохранить и успешно поддерживать двустороннее сотрудничество в разных отраслях благодаря высокому уровню взаимного уважения и доверия", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что белорусско-турецкое партнерство в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах будет и в дальнейшем стабильно и плодотворно развиваться на пользу народов обеих стран.

Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и эффективной деятельности во главе Турции, а жителям этого государства - мира и благополучия.-0-