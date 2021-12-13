Лукашенко: если беженцы захотят остаться в Беларуси, мы будем действовать строго по закону

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если беженцы захотят остаться в Беларуси, белорусская сторона будет действовать строго по закону. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

"Я не сказал, что они могут остаться в Беларуси. Если они захотят остаться в Беларуси - мы будем работать строго по закону с ними", - сказал Александр Лукашенко.

При этом он подчеркнул: "Мы будем делать все так, как они этого пожелают. Это нищие, бедные люди, бегущие от войны. У них действительно на родине негде жить. Поэтому мы будем делать все, как они захотят".

Глава государства отметил, что еще во время телефонных разговоров с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал, что белорусская сторона "будет стараться убедить людей вернуться на родину, если кто-то захочет".

"Мы свято выполняем это обещаем. Мы несколько тысяч беженцев убедили вернуться к себе на родину. Поэтому мы обещанное мною выполняем. Европейский союз, который должен был хотя бы две тысячи человек забрать: семьи с детьми, которые сегодня находятся в этом импровизированном лагере, не сдвинулись ни на сантиметр, - обратил внимание глава государства. - Поэтому, если люди откажутся идти в Европу, мы будем убеждать их вернуться на родину. Если они предложат какие-то другие варианты, захотят остаться в Беларуси, у нас есть закон, и мы будем действовать строго по закону".-0-