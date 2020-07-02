Лукашенко: если мы пойдем по навязанным сценариям заграничных кукловодов, то перестанем быть белорусами

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что именно эта преемственность сделала белорусов независимым народом, самодостаточным и самостоятельным в выборе своей судьбы. "И сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и, главное, будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны, ее независимость", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, время ставит белорусский народ перед новым вызовом - вызовом, который испытывает на прочность многие государства, союзы, а также дружественные и экономические отношения между странами. "Мир на грани смены эпох, которая снова разделит его историю на до и после. И каждый мыслящий человек задается сегодня вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь? Не будет вопроса "Кто мы?", а будет один вопрос: "Где мы, где наше место?" Место наше здесь, и, чего бы нам ни стоило, нам надо отстоять его. Оно принадлежит уже не столько нам, сколько нашим детям", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что сегодня в мире идет жестокая борьба: за территории, ресурсы, рынки сбыта, историческое наследие и сферы влияния. "Мы впервые за всю историю независимости находимся под прессом беспрецедентного информационного давления. На кону безопасность людей и суверенитет государства. Я говорю прямо и без двойных смыслов: уже через месяц мы будем определять судьбу нашей страны", - заявил он.

Александр Лукашенко считает, что именно эта преемственность сделала белорусов независимым народом, самодостаточным и самостоятельным в выборе своей судьбы. "И сегодня как никогда мы должны крепко держать в руках свое прошлое, настоящее и будущее. Мы должны сохранить суверенитет страны", - подчеркнул белорусский лидер.-0-