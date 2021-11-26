Лукашенко: если мы сейчас в Беларуси не решим проблему беженцев, она будет на порядок мощнее

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Если мы сейчас в Беларуси не решим проблему беженцев, она будет на порядок мощнее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко призвал беженцев решить для себя, как им лучше: или вернуться домой, или терпеть невзгоды и лишения, чтобы попытаться попасть в ЕС.

"Подумайте. Единственное, что скажу: лучше, к сожалению, пока не будет. Мы ничего не будем делать насильно. Я вам обещаю: все, что я и органы государственной власти Беларуси можем сделать, мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь. Это не только человеческая проблема, я смотрю дальше: если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно", - подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание на то, что решать эту проблему надо сейчас, пока она не разрослась.-0-