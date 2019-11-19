Лукашенко: если на Олимпиаде в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров не задержится

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Если на Олимпиаде в Токио в 2020 году не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников не задержится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как Президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите", - сказал белорусский лидер.-0-

Олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 65 белорусских спортсменов Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук уверен, что у белорусских спортсменов есть все шансы увеличить количество пропусков на Олимпиаду-2020.