Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность поддержания взаимовыгодных и партнерских отношений в вопросе взаимной торговли с Россией. Об этом он заявил сегодня на встрече с главой Республики Карелия Российской Федерации Артуром Парфенчиковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обозначил данную тему применительно к поставкам белорусских продуктов питания и сотрудничества в сфере АПК. "Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость, понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать", - сказал белорусский лидер.

"Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию", - заявил Александр Лукашенко.

Он привел пример, что Китай отказался от сои из США, в связи с чем есть возможность для расширения экспортных поставок из России. "Россия весь свой экспорт может обеспечить за счет Китая. И по приличным ценам. Как раз с Президентом обсуждали эту тему. Давайте тогда мы займемся каким-нибудь другим продуктом для себя и для России. То есть разумно надо подойти и сбалансировать все эти потоки, - сказал глава государства. - Мы это балансировали, договоры заключали, но не всегда соблюдали. Думаю, это вопрос переговоров, и мы уладим эти отношения".

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время часто можно слышать о том, что Россия закрывает поставки той или иной белорусской продукции. "Обычная конкуренция", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь порой упрекают и в демпинге на российском рынке - поставках более дешевой продукции. "Я часто руководителям России говорю: вы скажите, создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если считаете, что россияне очень богатые. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве", - уверен глава государства.

Президент в этой связи отметил, что в Беларуси с советских времен сохранены и даже ужесточены ГОСТы. "Мы начали развивать, терпели. Потому что у вас были какие-то технические регламенты, а у нас - ГОСТы, у нас натуральное, а у вас - с добавками. У вас дешевле в силу этого, а у нас дороже. И мы не могли конкурировать после распада Союза на этих рынках, потому что население было небогатое. Нам трудно было конкурировать, потому что натуральное дороже стоило, - рассказал Президент. - Но я тогда жестко поставил задачу: будем терпеть, посмотрите - через два-три года ситуация изменится. Люди не будут все время бедными и будут склонны даже за последние деньги покупать натуральное. Так и произошло".

Беларусь предлагает Карелии поставки техники, продуктов питания и сотрудничество в АПК Президент подчеркнул, что сотрудничество с российскими регионами является одной из основ стратегических отношений между Беларусью и Россией, ключевой составляющей торгово-экономических связей.

Александр Лукашенко наряду с этим обратил внимание, что раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки. "Это аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других", - считает белорусский лидер.

Глава Карелии заявил о большом интересе к сотрудничеству с Беларусью и предложил открыть прямой рейс По словам главы Карелии, в ходе визита делегации этого российского региона в Беларусь был составлен новый план трехлетнего взаимодействия, который рассчитан на увеличение объемов сотрудничества как в торговле, так и по другим направлениям.

В этом плане Беларусь стремится сбалансировать свой экспорт, чтобы поставлять примерно по трети объемов на российский рынок, в Евросоюз, другие страны. "Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки", - заявил Президент.-0-