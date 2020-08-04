Лукашенко: если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции

4 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался насчет конституционных изменений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возврат к Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время имеют место совершенно иные потребности, и Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. "Она должна стать дорожной картой для страны", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

Он отметил, что пока на вопрос, какой ей быть в целом и в деталях, общество не ответило. "Но уверен, белорусы его дадут в процессе общественного обсуждения, - заявил белорусский лидер. - И уже нынешний состав парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию вместе со всеми госслужащими и специалистами".

По его совам, предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти. "Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы", - сказал Александр Лукашенко.

"Но главное - Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в те годы страна погрязла в бесконечных политических спорах и дебатах в ущерб принятию безотлагательных решений, катилась в пропасть, а народ оказался на грани выживания. "Я уже приводил пример: банды орудовали от Москвы до границы с Польшей, обирая всех. Мне с этой трибуны и стыдно и страшно вспоминать, как мы воевали против этих бандитов. Но мы их за полгода вычистили с дороги. 32 банды (было. - Прим. БЕЛТА) в городе-герое Минске, - рассказал Президент. - Мы за полгода очистили Минск от банд. Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Чтобы страну поделили на секторы и собирали дань и носили по вертикали? Я этого не хочу, и при мне этого не будет. Не будет, пока я жив, а не только пока я Президент. Я это все на своих плечах вытащил".-0-