Лукашенко: если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на митинге в Минске отреагировал на призывы, звучащие из ряда соседних стран, о необходимости провести в Беларуси новые президентские выборы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! - призвал глава государства. - Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы", - сказал Президент.
"Нет!" - раздались многочисленные возгласы митингующих.
"Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - подчеркнул белорусский лидер.-0-