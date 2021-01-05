Лукашенко: если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети будут нищими

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на важность экологии, чтобы обеспечить хорошие условия для жизни и здоровья людей. Поэтому в стране развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь в Минске с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт", передает корреспондент БЕЛТА.

У главы государства поинтересовались вопросами перевода жилищного фонда на обогрев электричеством. Дело в том, что на "Горизонте" наладили выпуск доступных и конкурентных электрических водонагревателей.

Александр Лукашенко рассказал, что в этом направлении в стране уже ведется работа, строятся новые дома с электрообогревом, электроплитами. "Полностью на электричество переводим. И вы видите, что электромобили свои мы уже начинаем производить. Не только покупать. Очень стимулируем", - отметил Президент.

Кроме того, в сфере городского транспорта уже активно используются электробусы.

"В своем послании (новогоднее обращение. - Прим. БЕЛТА) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. "У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", - уверен белорусский лидер.

Президент пояснил, что в этих целях в том числе будет использоваться электроэнергия БелАЭС. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного природного газа.-0-