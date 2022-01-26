Лукашенко: есть все предпосылки для повышения уровня белорусско-индийских отношений

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении почти трех десятилетий отношения между нашими дружественными странами служат примером выгодного и устойчивого сотрудничества. За этот период Беларусь и Индия достигли определенных результатов взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что между странами динамично развивается двусторонняя торговля, расширяются деловые контакты, но время требует, чтобы стороны ни на минуту не останавливались на достигнутом, шли вперед, ежедневно укрепляли партнерство.

"Осуществление больших инвестиционных проектов, в том числе в перспективной отрасли фармацевтике, позволит нам вывести отношения на качественно новый уровень. Убежден, что для этого есть все предпосылки", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Индии отличного здоровья и дальнейших успехов, процветания и могущественности стране, мира и благополучия ее народу.-0-