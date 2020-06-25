Лукашенко: есть все условия для интенсификации взаимовыгодных отношений с Мозамбиком

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мозамбика Филипе Ньюси с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул заинтересованность Беларуси в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества в разных отраслях деятельности. "Убежден, что в настоящее время есть все необходимые условия для интенсификации взаимовыгодных отношений", - отметил он.

Александр Лукашенко пожелал Филипе Ньюси доброго здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а народу Мозамбика - мира и процветания.-0-