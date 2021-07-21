Лукашенко: европейские политики ведут к развязыванию третьей мировой войны

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские политики, создавая очаг напряжения вокруг Беларуси, ведут к развязыванию третьей мировой войны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, передает корреспондент БЕЛТА.

"Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию третьей мировой войны", - убежден белорусский лидер. По его словам, это уже очевидно не только для экспертов, но и для обычных граждан.

Президент обратил внимание на то, что эскалация напряженности происходит не по воле народов Литвы, Польши, Украины, Германии, других стран. "Это безумство политиков. И я понимаю, почему это происходит. Потому что Европейский союз, Западная Европа прежде всего, - это колониальные государства. Отношения Соединенных Штатов Америки с европейскими странами - это отношения хозяина с подчиненными колониями. Вот в чем суть", - убежден Александр Лукашенко.

"Многие мероприятия в странах Евросоюза, даже в мощнейших странах Евросоюза, осуществляют Соединенные Штаты Америки. Эти мероприятия американцев на территории Европы вообще неподконтрольны даже руководству этих стран", - продолжил Президент. В подтверждение своих слов он напомнил о скандале с прослушиванием телефонных разговоров руководства европейских государств. "Кто это делал? Американцы. Чьими руками? Руками европейских государств, спецслужб Европы", - отметил белорусский лидер.-0-