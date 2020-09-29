Лукашенко: фальсификация истории - реальная угроза стабильности общества

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками", - подчеркнул белорусский лидер.

Он поблагодарил российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах - Всемирным мемориалом человечества.

"Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне", - сказал Александр Лукашенко.

Он считает необходимым вместе активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Но наши усилия окажутся напрасными, если мы не передадим молодежи эстафету памяти. Используя самые современные технологии, подрастающему поколению пытаются навязать ложные ценности: культ потребления, индивидуализм, социальную безответственность. Это чуждо традициям и мировоззрению наших народов, в основе которых - единство, сплоченность и готовность прийти на помощь друг другу", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент с удовлетворением отметил, что эта работа находится под самым пристальным вниманием союзных парламентариев - созданная при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Молодежная палата активно вовлекает молодых людей в орбиту двустороннего сотрудничества. "Но этой деятельности необходимо добавить больше конкретики, напористости, результативности", - считает белорусский лидер.-0-