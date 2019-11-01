Лукашенко: фестиваль "Золотой шлягер" послужит упрочению дружбы и культурного диалога между народами

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер - 2019". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Творческая биография фестиваля - это сотни запоминающихся премьер, множество встреч с признанными мастерами сцены, широкая панорама уникальных и интересных проектов. Традиционно он заряжен огромной нравственной силой, которая делает жизнь людей интереснее, духовно богаче", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что, постоянно расширяя географические границы, музыкальный форум предоставляет своим гостям и преданным поклонникам возможность услышать лучшие произведения в исполнении звезд советской, российской, белорусской и зарубежной эстрады.

"Уверен, что нынешний праздник профессионального искусства подарит нам множество ярких впечатлений, приумножит свои лучшие традиции, послужит упрочению дружбы и культурного диалога между народами", - подчеркнул Президент. Он пожелал фестивалю новых творческих успехов, а всем его участникам - здоровья и добра.-0-