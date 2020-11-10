Лукашенко гарантирует профсоюзам поддержку власти на всех уровнях

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть в Беларуси будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях", - подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко - Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики

Лукашенко: до конца года надо решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях