Лукашенко: генетическая память белорусов стала настоящим национальным иммунитетом

21 марта, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Генетическая память белорусов стала настоящим национальным иммунитетом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой - это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей. Сегодня мы, представители разных поколений, религиозных конфессий, философских и политических взглядов, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что эта правда жестока, а память тяжела. "Вдумайтесь: оккупанты и их пособники-полицаи сожгли 9 200 белорусских деревень. Из них более пяти тысяч - вместе с жителями, - обратил внимание глава государства. - И мы знаем с чего это все начинается: с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных. Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом".

В этой памяти много боли и страданий, в ней трагический исторический опыт, отметил Александр Лукашенко. "Это факт: Вторая мировая была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов", - заметил белорусский лидер.-0-

Всебелорусская молитва о мире состоялась в мемориальном комплексе "Хатынь" Мероприятие прошло с участием представителей четырех ведущих традиционных​ религиозных конфессий. От всех конфессий выступил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

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