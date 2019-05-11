Лукашенко: герб и флаг подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что, являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру.
"Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее", - подчеркнул Президент.-0-
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.
Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру.
Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее.
Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу родную Беларусь, а в каждом доме царят счастье, уют и благополучие.
Александр Лукашенко. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3587 BYN
|2.35 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.1011 BYN
|2.095 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.224 BYN
|3.2 BYN
|3.223 BYN