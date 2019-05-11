Лукашенко: герб и флаг подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что, являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру.

"Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее", - подчеркнул Президент.-0-

Поздравление Президента с Днем Государственного герба и Государственного флага Беларуси

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру.

Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее.

Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу родную Беларусь, а в каждом доме царят счастье, уют и благополучие.

Александр Лукашенко. -0-