Лукашенко - главе Приморского края: мы живем в общем отечестве от Бреста до Владивостока

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Приморским краем и, несмотря на его географическую удаленность, рассматривает его как близкого и важного партнера. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы хоть и географически далеко находитесь и немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как далекий и чужой город. Часто вспоминаем о своем Отечестве от Бреста до Владивостока. Так что вы живете в нашем Отечестве, и мы всегда будем развивать сотрудничество", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил хорошие личные взаимоотношения с Олегом Кожемяко, который, будучи губернатором различных регионов России, всегда поддерживал контакты с Беларусью. "Где бы вы ни работали, мы всегда будем делать то, что нужно для вашего края", - заверил глава государства. Он отметил также налаженные прямые связи между Приморским краем России и Могилевской областью Беларуси.

Президент предложил нарастить поставки в регион отечественной техники и технологий, осуществляя при этом гарантийное, сервисное обслуживание. "Мы готовы и по финансированию выгодные условия предложить", - заметил он. Кроме того, перспективными Президент считает поставки в Приморье городского электротранспорта.

Во время встречи затрагивалось также сотрудничество в агропромышленной сфере. Речь шла о возможном экспорте белорусской молочной, мясо-молочной продукции, детского питания, поставках семян и посадочного материала.

"Олег Николаевич, нет необходимости вас в чем-то убеждать, мы с вами давние друзья, считайте, что мы друзья навсегда. И для нас дело чести работать в Приморье и сотрудничать с вами", - обратился Президент к главе Приморского края.

Товарооборот Беларуси с Приморским краем с января по июль этого года составил $9,1 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 17,7%. Экспорт вырос на 27,3%, достигнув $8,3 млн, импорт - на 34,6% ($800 тыс.). Основу экспорта составили грузовые автомобили (их поставки увеличились в 1,7 раза), алюминиевые прутки и профили, шины, сыры и творог, сливочное масло (рост почти в 2 раза), строительные детали из пластмасс.-0-