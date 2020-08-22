Лукашенко: главная наша забота - люди

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главная забота государства - люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал собравшимся, что сегодня назначил новым губернатором Гродненской области Владимира Караника. Под аплодисменты участников митинга Александр Лукашенко поблагодарил депутатов областного Совета за единогласную поддержку предложенной кандидатуры. "Владимир Степанович, вы первый за четверть века губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам. Главная наша забота - люди. Поэтому новый губернатор должен сделать все, чтобы на Гродненщине люди не болели, в том числе этой болезнью (коронавирусом. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Президент.

В Беларуси, по его словам, с этой проблемой в основном справились. Со стороны государства были направлены значительные средства, в том числе и финансовые, на преодоление сложной эпидемиологической ситуации. "А вы же мне не верили, когда я говорил, что не надо давить, изолировать людей, - заметил Президент. - Что сегодня говорят западники? Руководитель Всемирной организации здравоохранения заявил: не надо вводить изоляцию, она себя показала неэффективно при первой волне. Уже признали. А каково мне было, когда не все вы меня поддерживали? Когда я один пошел против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции, нас специально толкают в двухкомнатные, трехкомнатные квартиры?"

Президент отметил, что сегодня не все однозначно, в том числе в трудовых коллективах. "Я приветствую разные настроения", - подчеркнул белорусский лидер. Однако есть те, кто не хочет работать, а призывает к забастовкам. От таких действий страдают в наибольшей степени их же соотечественники, когда, например, из-за приостановки строительства важных социальных объектов, которые так нужны жителям Гродненской области, откладывается их введение в строй.

Александр Лукашенко подчеркнул, что многое сделано государством для создания в Гродненской области современных производств и рабочих мест. "Я обращаюсь сегодня к тем, кто этого не понимает. Объясните им, что мы делали все для того, чтобы расцветал этот край. Зачем своими руками сегодня ломать то, что мы создавали десятилетиями. Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться", - сказал Президент.-0-