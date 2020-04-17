Лукашенко: главное - сохранить врачей и обеспечить их защитой

17 апреля, Лидский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность защиты и обеспечения всем необходимым медперсонала. Об этом он заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом стеклозавода "Неман", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное - сохранить врача и обеспечить его защитой, начиная от маски и заканчивая очками, респиратором - всем, что необходимо", - сказал глава государства.

Он добавил, что есть достаточная обеспеченность не только средствами защиты, но и медикаментами для лечения пациентов.

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