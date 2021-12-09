Лукашенко: глубинные причины давления на Беларусь связаны с США

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

"Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США. Я не буду перечислять все причины, постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию", - заявил глава государства.

В этой связи он напомнил о прошлогодних событиях в Беларуси: "Попробовали Беларусь сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют. Мы им задаем вопрос: чего вы хотите? - Мы хотим, чтобы Беларусь была, как Украина. На что я ответил: мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет, и никогда не будем. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось".

По словам Президента, таким образом за счет Беларуси хотят полностью замкнуть балто-черноморский пояс и создать блок с границей на востоке возле Смоленска. "Для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что когда не удались попытки мятежа и наскоком сломать страну, тогда перешли к планомерному давлению и гибридной войне. "Суть этой гибридной войны состоит в том, что идет давление и нападки на Беларусь по разным направлениям с разной интенсивностью. Это выражается в давлении через средства массовой информации, по дипломатической линии, политической. И сейчас перешли к жесткому давлению по экономическим направлениям. Пять пакетов санкций против Беларуси ввели американцы и европейцы", - рассказал глава государства.-0-