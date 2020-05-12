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11:17 Лукашенко: головой все отвечают за спасение жизней людей Президент
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12 мая 2020, 11:17

Лукашенко: головой все отвечают за спасение жизней людей

Во время совещания
Во время совещания
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12 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в нынешних эпидемиологических условиях главное отнюдь не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко отметил, что, естественно, чем более широко проводится тестирование, тем больше фиксируется случаев заболевания. Однако главное - уделить внимание заболеваемости пневмониями, и не только на фоне коронавируса. "Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19 (у нас этот прогноз есть), а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным, - сказал он. - У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении - это пневмонии".

Что касается пневмоний, Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси уже нет такого прироста, как было даже 2-3 недели назад. "Дай бог нам на этом уровне выдержать", - отметил глава государства.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас

Он также отреагировал на информацию, что в больницах врачи, в частности речь шла о Гродненской области, якобы выписывают из больниц не вылечившихся людей на долечивание в санатории. "Хочу, чтобы все понимали, в чем суть: мы лечим людей в больницах, и мое непреклонное, жесткое требование к Минздраву и коллективам больниц - ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей", - сказал Президент.

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что закрытая обстановка инфекционных больниц в том числе психологически давит на людей, учитывая невозможность даже выйти на улицу. "Поэтому если есть нормальная динамика в лечении непосредственно в больнице, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует, мы его переводим на санаторно-курортное лечение. Я поручал: Аксаковщина (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации. - Прим БЕЛТА) и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Минске", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет именно о долечивании, а не лечении как таковом.

Третий уровень, продолжил Президент, - это те люди, кто наблюдается дома. Это касается бессимптомных заболеваний, если нет риска заразить других. "В Минске, допустим, создано около 270 бригад, которые в своих районах держат на контроле определенное количество этих людей. И если какое-то ухудшение, мы немедленно их госпитализируем", - заявил белорусский лидер.

"Вот такой замкнутый круг, и это себя оправдало. Как только заметили, что где-то заболел человек, немедленно начинаем тестировать его контакты и изолировать. Очаговый метод борьбы, а не фронтальный на изоляцию. Это особенность сегодняшнего лечения в Беларуси, и мы к этим методам пришли постепенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси реагируют на заболеваемость исходя из складывающейся обстановки, и этот метод уже принес свои результаты.

"Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены", - призвал глава государства. Он также отметил, что в ближайшее время система работы в этом направлении будет промониторена на различных уровнях.-0-

Лукашенко: методом Беларуси по реагированию на коронавирус воспользовались и другие государстваЛукашенко: методом Беларуси по реагированию на коронавирус воспользовались и другие государства
"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая", - заявил белорусский лидер.

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