Лукашенко: Гомельская область в этом году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве

14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Гомельская область в нынешнем году должна показать свою состоятельность в сельском хозяйстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Светлогорск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Гомельская область за этот год должна показать свою состоятельность. А у вас для этого все есть", - уверен белорусский лидер.

Он подчеркнул, что климат меняется, и необходимо с учетом этого четко определиться, какие культуры возделывать. Приоритет - получение качественных кормовых ресурсов для нужд животноводства.

"Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина, - отметил глава государства. - Разберитесь в деталях - и незамедлительно надо реализовывать".-0-