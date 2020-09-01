Лукашенко: горжусь молодыми людьми, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию

1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания подчеркнул, что гордится ребятами, которые не отрываются от жизни и выбирают реальную профессию, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко направил поздравление с Днем знаний Глава государства отметил, что этот праздник ежегодно приносит в жизнь каждого человека самые добрые воспоминания и сильные эмоции.

"Этот праздничный день - День знаний - я рад начать здесь. Вот уже более полувека в этом учреждении обучают навыкам, которые всегда будут перспективными и востребованными на рынке труда. Потому что труд швей, художников-модельеров, модельеров-конструкторов‚ работников торговли и парикмахеров действительно приносит людям комфорт, красоту, радость и настроение, - отметил глава государства. - И я горжусь вами - молодыми людьми, которые не отрываются от жизни, выбирают реальную и нужную обществу профессию. Искренне поздравляю вас, а также всех белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года".

Президент подчеркнул, что жаркое (в переносном значении слова) лето закончилось. "Пора направить энергию в созидательное русло. Для нас первый день сентября традиционно является началом нового трудового года не только в учебных заведениях. Часто мы выбираем эту дату для планирования и запуска новых проектов и программ в самых разных сферах. Всем пора включаться в работу", - обратил внимание Президент.

По его словам, родителям придется приложить немало усилий, чтобы новый учебный год стал для детей успешным, а преподаватели должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах.

"Каждый педагог будет под защитой государства. Так было и будет всегда. Но и от преподавателей мы ждем большего участия в решении стратегических задач, - заявил Президент.-0-

Лукашенко считает необходимым обратить особое внимание на правовое воспитание молодежи "То, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования, - это урок, который мы сегодня однозначно усвоили", - подчеркнул глава государства.

Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко во время посещения главой государства Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.