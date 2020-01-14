Лукашенко: государство будет проводить перемены, но не революционными методами

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство будет проводить перемены спокойно и целенаправленно, а не революционными методами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными, как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но, если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены - народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в центре внимания государства всегда будут люди и их интересы. "Люди разные. Бывает, что люди требуют того, что государство делать не должно. Но других людей у нас нет, мы должны к ним прислушиваться", - подчеркнул Президент.-0-