Лукашенко: государство должно получать отдачу от иностранных инвестиций

14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. Об этом он заявил сегодня, посещая Светлогорский ЦКК, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, уже не так остро стоит.

"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос", - подчеркнул глава государства.

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