Лукашенко: государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Обеспечение людей жильем глава государства назвал важнейшим вопросом. По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках. "У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста - для начала главного - должен быть построен дом", - подчеркнул Президент.

Строительством такого жилья мог бы заняться филиал Шкловского завода газетной бумаги "Домостроение", считает Александр Лукашенко. "Вот тут мы плечо подставим. Но это должно быть жилье по месту - в агрогородке", - подчеркнул он.

В качестве других мер поддержки молодых аграриев также предлагалось заменить им срочную военную службу на службу в резерве. Глава государства в целом поддержал эту идею, но поручил детально проработать данный вопрос. Кроме того, речь шла о финансовом стимулировании молодых специалистов. Президент подчеркнул, что зарплата в этой сфере должна быть достойной, однако, по его словам, республиканский и областной бюджеты не следует перегружать созданием новых фондов поддержки, как это предлагалось.

"Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить", - сказал Александр Лукашенко.-0-