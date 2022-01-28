Лукашенко: государство сделает все, чтобы люди не ощутили негативных последствий внешнего давления

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство сделает все, чтобы люди не ощутили негативных последствий внешнего давления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запад добился обратного эффекта - решительно настроил против себя наших граждан, даже тех, которые верили в него. Масштабные социологические исследования, проведенные в прошлом году, показали, что общество не приемлет диктата извне, решительно отвергает такие способы воздействия. А за введенные санкции против Беларуси как раз и выступают пресловутые "3 процента". Люди знают, что государство всегда их защитит. Так и будет. Сделаем все, чтобы простой человек не ощутил на себе негативных последствий внешнего давления. Это важнейшая задача, которая поставлена перед нашим правительством", - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, реакция на санкции может быть только одна - мобилизация, поиск новых возможностей для развития. "Иного не дано. И мы эти новые точки нащупали. За короткий период становления мы смогли построить экспортно ориентированную экономику. Неужели кто-то думает, что Беларусь не сможет в еще большем объеме освоить азиатские, африканские, южноамериканские и другие рынки дальней дуги? Тем более того, что мы производим, в том числе продовольствия, катастрофически не хватает в мире. Динамика товарооборота с Китаем и иными странами данных регионов - этому ответ", - подчеркнул он.-0-