Лукашенко: государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

О личной встрече глава государства и Патриарший экзарх всея Беларуси договорились в начале октября во время церемонии открытия нового храма в агрогородке Шершуны Минского района. Президент пояснил, что необходимо обсудить существующие в государстве проблемы.

"Вы знаете, что мы очень ценим тот конфессиональный мир, который нам удалось сформировать за четверть века. Может, слишком нескромно, но я горжусь, что это произошло в годы, когда мне пришлось служить нашему отечеству. Я очень это ценю, это глубоко личное. Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему привержены, - заявил Александр Лукашенко. - При этом, бывая в церкви, я всегда говорил, что оплотом этого мира является Православная церковь. Просто потому, что она гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями".

Глава государства заметил, что в Беларуси зарегистрировано множество религиозных конфессий и направлений, в том числе православные, католические и протестантские организации, общины старообрядцев, иудейские объединения, мусульманские и буддистская общины. "Нам удалось сохранить это равновесие и баланс при всех событиях, которые происходили и еще происходят, особенно в Минске. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, и со стороны наших конфессий. Но (хочу, чтобы вы меня понимали и услышали другие) если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко напомнил о ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Подобное, предупредил глава государства, никому не позволено.

Президент также обратил внимание, что, кроме православной церкви, белорусское государство активно сотрудничает и с другими конфессиями. В пример он привел строительство мечети в Минске.

"Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как Президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять Президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - сказал Александр Лукашенко.

При этом, по его мнению, государство и общество должны считаться с тем, что большинство граждан отдает предпочтение какому-либо течению, в случае Беларуси - православию. "Надо всем общинам с этим считаться. Эта истина способствовала тому, что у нас баланс в обществе, равновесие. У нас большая православная церковь никогда не обижала меньшую, никогда не было этих столкновений и противоречий, как бы кому-то ни хотелось. Потому что народ это не примет: он хочет спокойно молиться, занимать своими делами", - убежден глава государства.

Президент также коснулся темы пандемии. Он отметил, что последствия распространения коронавирусной инфекции серьезно повлияли на экономику как государства, так и церкви.

"Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда - иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем. Это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть пойдет помолится - один, вдвоем, с семьей. В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве - если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать", - резюмировал Александр Лукашенко.

Белорусская православная церковь насчитывает 1709 религиозных общин, в которых работают 1892 священнослужителя. В Беларуси зарегистрировано 35 православных монастырей, 15 братств и 10 сестричеств, одна миссия, шесть духовных учебных заведений. В распоряжении верующих 1683 храма, строится еще 190.

Республика Беларусь и Белорусская православная церковь продолжают реализацию заключенного в 2003 году соглашения о сотрудничестве. Его выполнению содействует созданный по решению правительства Координационный совет по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и БПЦ, возглавляемый уполномоченным по делам религий и национальностей.

Всего в Беларуси зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. По данным на начало года, в стране работают 3563 религиозные организации, включая 3389 общин и 174 организации, имеющие общеконфессиональное значение (религиозные объединения, монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные заведения).

Конфессиональная политика государства направлена на поддержание и укрепление межконфессионального мира и согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически традиционными конфессиями. Во взаимоотношениях с религиозными организациями государство руководствуется законодательно закрепленным принципом равенства религий перед законом и учитывает их влияние на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.-0-

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