Лукашенко: государством сделано немало для спорта высших достижений

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Государством сделано немало для спорта высших достижений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государством сделано немало для спорта высших достижений. Нашим тренировочным базам, аренам, условиям подготовки завидуют многие страны", - отметил глава государства.

В текущем году введено в эксплуатацию новое здание Республиканского научно-практического центра спорта. "Вы так страдали, что он вам нужен. Он оборудован всем необходимым для научно-медицинского сопровождения тренировочного процесса. Все, что просили, сделали. Может, чего-то не хватает. Пожалуйста, скажите. И как это (введение нового здания РНПЦ. - Прим. БЕЛТА) отразилось на качестве подготовки, восстановления и реабилитации атлетов?" - спросил Президент.

"Посмотрите, кто там работает. Надо этим заняться. Чтобы там были специалисты, которые работали бы на спортсменов", - заметил белорусский лидер.

Президент затронул и допинговую тему. "Настораживают последние факты: Марина Арзамасова (бег на 800 м. - Прим. БЕЛТА), Дмитрий Набоков (прыжки в высоту. - Прим. БЕЛТА), Кирилл Грищенко (борьба греко-римская. - прим. БЕЛТА). Жду откровенного разговора. Эти проблемы напрямую касаются имиджа страны".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси принят комплекс мер, направленных на ужесточение борьбы с допингом, вплоть до уголовной ответственности за склонение спортсмена к использованию запрещенных средств.

"А что бывает с теми, кто пускает эти процессы на самотек, вы хорошо знаете. В том числе на примере наших тяжелоатлетов, которым в итоге после всех разборок оставили всего лишь две олимпийские лицензии. Очень жаль, когда наши тяжелоатлеты (надо отдать им должное) в последние пару лет вышли на приличный уровень. Показали настоящую борьбу и характер", - отметил глава государства.

"Вы также видите, что происходит вокруг российского спорта. Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом. Могут подвергнуть санкциям всю страну, не обращая внимания на чистых и честных атлетов", - добавил Александр Лукашенко.-0-