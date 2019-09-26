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26 сентября 2019, 12:52

Лукашенко готов на взаимной основе решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила договоренности.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник, - рассказал глава государства. - Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения".

"Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали - понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в отношении Павла Шаройко белорусская сторона представила факты.

Далее встал вопрос в отношении белоруса Юрия Политики, которого в Украине подозревают в шпионаже: "Я говорю: хорошо, покажите нам, как мы вам показали, все материалы. Вы нам покажите, что он совершил противоправные действия и шпионил на территории Украины. Показывайте! Руки вверх поднимем. Публично покажите, прижмите нас к стенке".

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - рассказал белорусский лидер.

"Даже если они есть, мы же договорились с тобой (с Порошенко. - Прим. БЕЛТА), - отметил Александр Лукашенко. - Я Порошенко говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. "Саша, все, заметано, решаем" (были слова Петра Порошенко. - Прим. БЕЛТА). Почему не решается до сих пор?"

Говоря о Павле Шаройко, глава государства рассказал, что он в Беларуси, живет, как на курорте: "Я своих предупредил: ни в коем случае не обижать. И мы довели позицию бывшего Президента до него. Я поручил, чтобы он на меня не обижался".

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - заявил глава государства.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко сказал: "Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд".

"Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - резюмировал Александр Лукашенко.

Как сообщалось, украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси за шпионаж. Он был задержан с поличным КГБ 25 октября 2017 года. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему была определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник. Он также подтвердил, что координировал его разведывательную деятельность сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Кроме того, КГБ при сборе секретных материалов был задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.

Ранее, в октябре 2018 года, со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика сообщалось, что рассматривался вопрос о помиловании Павла Шаройко.-0-

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