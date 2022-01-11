Лукашенко готов сыграть в хоккей с актером Маратом Башаровым

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов сыграть в хоккей с российским актером Маратом Башаровым, который недавно сказал, что это его мечта. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Информацию об этом желании актера Президенту предоставили в медиаобзоре, который регулярно готовит пресс-служба главы государства. "Пусть формирует команду любителей и приезжает", - написал Александр Лукашенко на полях медиаобзора.

Как сообщалось БЕЛТА, в конце декабря в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" Марат Башаров выразил желание встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко на льду. Рассказывая о своих хобби, известный российский актер и телеведущий Марат Башаров отметил, что много чем увлекается, например любит рыбачить. Башаров также сообщил, что ранее занимался хоккеем, играет и сейчас. И при этом мечтает выйти на лед с белорусским Президентом. "У меня большая мечта - сыграть с Александром Григорьевичем в хоккей. Александр Григорьевич, я не подведу!" - сказал Марат Башаров.-0-