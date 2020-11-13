13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вести диалог с представителями оппозиции, но не с предателями и террористами. Об этом он заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, прокомментировав смерть в Минске Романа Бондаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

У главы государства, в частности, спросили, есть ли условия, при которых он бы пошел на переговоры с оппозицией и Светланой Тихановской. "Слушайте, о чем я могу разговаривать с человеком, которая уговаривала, просила меня: помогите мне выехать из Беларуси, мои дети там. Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?" - сказал Александр Лукашенко.

"Нет темы для разговора. У меня в Беларуси хватает не только протестунов, но и оппозиционеров. Вы не путайте протестующих с оппозиционерами. Ничего подобного. Но они здесь. Вы понимаете, они здесь. И я с ними даже в СИЗО разговариваю", - отметил Президент.

"И я не исключаю, что я с ними… Там же сколько-то человек выпустили: идите, пожалуйста, организовывайтесь. Воскресенский (политолог Юрий Воскресенский. - Прим. БЕЛТА) там уже вокруг себя собрал несколько десятков человек (речь о зарегистрированном учреждении "Круглый стол демократических сил". - Прим. БЕЛТА), которые включились в этот диалог. Я в курсе дела. Они здесь - эти люди. Я с ними точно встречусь. Сейчас идет диалог там на низком, среднем уровне и прочее. Он же все равно придет ко мне. Я с ними точно встречусь".

"А с предателями и террористами я какой диалог должен вести? Поверьте, здесь дело не в том, что я неуступчивый, кровожадный или еще какой-то. Я тот человек, которому это вообще не надо: ни гибель людей, ни теракты на железной дороге, ни на линии электропередачи, ни взрывы, ни коктейли Молотова в ГАИ или РУВД, или административных зданиях. Мне это не нужно, это мне во вред все. Но с предателями и террористами о чем говорить? И кто они такие, чтобы я с ними разговаривал? Они же ни одного позитивного шага в направлении Беларуси не сделали. Вы знаете их последнее требование вчера? Отключить Беларусь от банковской системы SWIFT. Мне что, с ними вести диалог о том, как отключить, как опустить и обрушить страну?" - поставил вопрос глава государства.

"Не надо им диалог со мной. Им это абсолютно не нужно. Им надо, чтобы сломать Лукашенко, как "главный тут оплот тоталитаризма", чтобы он ушел. Давить на меня бесперспективно. Мы все переживем, но мы маску с них сорвем. Мы им покажем, кто есть кто", - резюмировал белорусский лидер.-0-