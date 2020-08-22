Лукашенко - гражданам о милиции: это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно высказался о попытках травли представителей правоохранительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне поступает информация, что здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам. Чтобы занять места государственных предприятий", - отметил Президент.

По его словам, доходит до того, что если милиционер приезжает отремонтировать государственную машину, то даже в этом случае имеют место факты давления. "Команда из Польши (у нас есть эти телефонные разговоры): давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 - мы с детства знаем эти телефоны", - подчеркнул глава государства.

"Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", - добавил белорусский лидер.-0-