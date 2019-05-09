Лукашенко: грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу

9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что именно на белорусской земле советские солдаты развенчали миф о непобедимости военной машины Третьего рейха. "Они сражались за Родину. Стояли насмерть под Минском и Могилевом, на берегах Днепра и Березины, и каждый рубеж обороны для врага был Брестской крепостью, - сказал глава государства. - Беда пришла почти в каждую белорусскую семью. Две трети погибших в годы военного лихолетья - мирные жители. Страшные адреса геноцида белорусского народа хорошо знает весь мир - Хатынь, Дальва, Озаричи, Шуневка, Тростенец. Этому скорбному списку конца нет".

Особо Александр Лукашенко отметил тему судьбы детей войны. Сегодня эти люди преклонных лет - живые свидетельства и свидетели зверств оккупантов. "У них на глазах убивали родных и близких. Они росли в голоде и холоде первых послевоенных лет. Наравне со взрослыми отстаивали и отстраивали потом страну, - обратил внимание Президент. - Наиболее мрачные страницы в скорбной книге войны - детские донорские концлагеря. Через них прошли тысячи, а выжили единицы".

Глава государства считает, что "всем, кто сегодня в Европе поощряет митинги неонацистов и шествия престарелых вояк из батальонов СС, стоит приехать в Беларусь и побывать в поселке Красный Берег, где был такой концлагерь, увидеть пронзительный крик и увидеть мемориал несбывшимся детским мечтам".

"Великая Победа - безусловное торжество жизни над смертью. И грядущие поколения должны знать, какую цену заплатил наш народ за свободу. Во имя добра, мира и справедливости. Чтобы подобное никогда не повторилось", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-