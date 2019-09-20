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20 сентября 2019, 07:25

Лукашенко: Гродненская область славится традициями, основанными на трудолюбии и гостеприимстве

Гродненский областной драматический театр. Фото из архива
Гродненский областной драматический театр. Фото из архива

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 75-летием ее образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Новейшая история региона ведет отсчет с 20 сентября 1944 года, когда в сложнейшее время после освобождения Беларуси от фашистских захватчиков была создана область с центром в древнем городе Гродно. Ваш плодотворный труд и искренняя любовь к малой родине подняли ее из послевоенных руин, сделали прекрасным и процветающим краем, которым сегодня гордится вся страна", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Гродненская область славится своими традициями, основанными на трудолюбии, гостеприимстве и радушии. "Испокон веков эта земля энергичных и сильных духом людей, инициативных, деятельных и талантливых", - отметил он.

"Неизменно высокие достижения в сельском хозяйстве вывели область в число лидеров по производству продовольствия и являются примером для аграриев нашей республики. Неоценим ваш вклад в сохранение национального духовного и историко-культурного наследия, развитие промышленного и туристического потенциала страны", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что энергия, настойчивость и целеустремленность и впредь будут для жителей региона верными спутниками в реализации масштабных планов и задач на благо родной Беларуси.

Глава государства пожелал жителям Гродненской области успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.-0-

ДОСЬЕ: К 75-летию образования Гродненской областиДОСЬЕ: К 75-летию образования Гродненской области
Регион площадью 25,1 тыс. кв.км расположен на западе Беларуси. На севере Гродненская область граничит с Литвой, на западе - с Польшей.

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