Лукашенко: Гродненская область славится традициями, основанными на трудолюбии и гостеприимстве

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 75-летием ее образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Новейшая история региона ведет отсчет с 20 сентября 1944 года, когда в сложнейшее время после освобождения Беларуси от фашистских захватчиков была создана область с центром в древнем городе Гродно. Ваш плодотворный труд и искренняя любовь к малой родине подняли ее из послевоенных руин, сделали прекрасным и процветающим краем, которым сегодня гордится вся страна", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Гродненская область славится своими традициями, основанными на трудолюбии, гостеприимстве и радушии. "Испокон веков эта земля энергичных и сильных духом людей, инициативных, деятельных и талантливых", - отметил он.

"Неизменно высокие достижения в сельском хозяйстве вывели область в число лидеров по производству продовольствия и являются примером для аграриев нашей республики. Неоценим ваш вклад в сохранение национального духовного и историко-культурного наследия, развитие промышленного и туристического потенциала страны", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что энергия, настойчивость и целеустремленность и впредь будут для жителей региона верными спутниками в реализации масштабных планов и задач на благо родной Беларуси.

Глава государства пожелал жителям Гродненской области успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.-0-