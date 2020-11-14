Лукашенко: Гродненская область традиционно остается лидером страны по урожайности зерновых

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с завершением уборочной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"По доброй многолетней традиции Гродненщина - лидер страны по урожайности зерновых. Областной каравай - 2020 завесил почти 1,7 миллиона тонн, потяжелев более чем на 200 тысяч тонн по сравнению с прошлогодним. И пусть из-за нарастающей пандемии коронавируса все торжества "Дажынак" региона перенесены на будущий год, сельчане Гродненской области заслуживают самых теплых слов благодарности за свой нелегкий труд. Ваше искреннее служение родной земле - основа благополучия народа и продовольственной безопасности государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем преданность профессии, хозяйский подход к хлебной ниве и производственная дисциплина позволят аграриям региона достичь новых рекордных показателей.-0-