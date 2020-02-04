Лукашенко хочет "основательно поговорить" с Си Цзиньпином о китайских подрядчиках, проваливших проекты в Беларуси

4 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить с Председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые провалили проекты в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовить список таких проектов Александр Лукашенко поручил своему помощнику Александру Косинцу. "У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется", - сказал глава государства.

Среди проектов, которые не были завершены в Беларуси китайской стороной, и завод по производству картона в Добруше. "То, что завод очень нужен и он в высочайшей степени готовности, - это факт. Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он поставил задачу к декабрю уже запустить на заводе производство картона. "То есть сентябрь - это начало вашего окончания работ, в декабре - все, вы выходите работаете", - сказал Президент. К этому времени, добавил он, на фабрике также надо организовать производство из картона упаковочного материала.-0-