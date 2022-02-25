Лукашенко: хотите доллар - пожалуйста, но потеряете больше, чем на белорусском рубле

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хватает валюты, но из-за инфляции доллара на мировых рынках гражданам будет выгоднее хранить сбережения в белорусских рублях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Валюта, курсы и прочее - это от нашего безумия. Я вам точно говорю: от нашего просто безумия. Если мы начали бегать по обменникам и излишне переживать, отсюда будет и курс. Я на это уже так романтично смотрю, особо не вмешиваюсь, как это было 15 или 10 лет тому назад. Поэтому смотрите сами. У нас валюты хватает", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что доллар "охвачен огромной инфляцией", потому что в разгар пандемии США включили печатаный станок. В то же время люди в период локдаунов не ходили на работу. Это привело к инфляции. "Хотите доллар - пожалуйста, переходите. Но имейте в виду: потеряете больше, чем на белорусском рубле. Но это дело каждого, чего же мы будем убеждать людей спустя столько лет", - сказал Александр Лукашенко.-0-