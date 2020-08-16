Лукашенко: хотите перемен и реформ - скажите, каких, завтра начнем

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая на митинге в Минске, высказался насчет перемен и реформ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу обратиться, называя их на вы, к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас?" - задал вопрос глава государства.
"Мира!" - раздались возгласы участников митинга.
"Вы хотите свободы, скажите, какой?" - продолжил Президент.
"Мирной!" - поддержали его митингующие.
"Вы хотите перемен - каких, что будем менять?" - снова задал вопрос Александр Лукашенко.
"Мирных!" - кричали люди в ответ.
"Вы хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете - 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, - что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках", - подчеркнул белорусский лидер.-0-