Лукашенко: церкви, костелы - не для политики

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. Об этом глава государства заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы - не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда", - подчеркнул белорусский лидер.

"Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет", - отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в национальном вопросе в Беларуси порядок, нет проблем, и такое положение дел надо сохранить. "Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем, прежде чем поставим крест на нашей многонациональной стране", - подчеркнул белорусский лидер.-0-