Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Минске приняли совместное заявление. В документе говорится о том, что имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном отвечает коренным интересам народов обеих стран.

Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене - Алиев "Мы активно взаимодействуем в международных организациях. Мы поддерживаем друг друга по всем вопросам, и эта поддержка носит, я бы так сказал, автоматический характер, даже без обсуждений, консультаций, согласований", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В совместном заявлении отражены не только общие подходы к ряду внешнеполитических вопросов и взаимной поддержке на международной арене, но и уделено значительное внимание магистральным направлениям экономического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В частности, стороны выразили готовность развивать и укреплять сотрудничество в области транспортно-логистических коммуникаций, способствовать созданию и обеспечению благоприятных условий для осуществления транспортных операций, в том числе в рамках участия в инициативе экономического пояса Шелкового пути, международном коридоре "Север-Юг" и других транзитных маршрутах.

Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран Глава белорусского государства отметил, что у стран заложена основа для широкой производственной кооперации.

Беларусь и Азербайджан также будут максимально способствовать реализации экономического потенциала обеих стран, увеличению объемов взаимной торговли, развитию кооперации в машиностроительном секторе, в области строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также других отраслях, в том числе инновационной сфере. Кроме того, стороны поддерживают дальнейшее развитие взаимодействия между финансовыми и банковскими структурами, реализацию совместных инвестиционных проектов, прямое сотрудничество на уровне регионов и хозяйствующих субъектов.

Лукашенко: Азербайджан для Беларуси был и остается надежным стратегическим партнером "Азербайджан для нас был и остается надежным стратегическим партнером. Мы высоко ценим нашу дружбу и готовы так же искренне и открыто содействовать продвижению интересов Азербайджана в центре Европы", - подчеркнул белорусский лидер.

"Стороны будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимодействие в научной, образовательной и культурной областях, в сферах высоких технологий, здравоохранения, туризма", - говорится в совместном заявлении президентов.

Выразив признательность за гостеприимство и сердечный прием, Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Азербайджан.

В присутствии глав государств также был подписан ряд двусторонних документов о развитии взаимодействия в конкретных сферах. В их числе межправительственное соглашение о сотрудничестве в области миграции, соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством внутренних дел Азербайджана.

Заключено также соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Азербайджана о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Беларуси и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

Еще один меморандум о взаимопонимании - между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Скреплен подписями сторон протокол намерений о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Подписан также комплексный план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана от 17 октября 2006 года.

Кроме того, состоялась церемония гашения совместного почтового проекта Беларуси и Азербайджана, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений.

После завершения официальных переговоров главы государств обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил Ильхаму Алиеву натюрморт с изображением плодов гранатового дерева и книгу "Спадчына Беларусi". В свою очередь высокий гость презентовал главе белорусского государства традиционный азербайджанский ковер.-0-

Лукашенко - Алиеву: Беларусь вас ждала "Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат", - сказал глава белорусского государства.

Обсуждается возможность азербайджанских инвестиций в модернизацию ОАО "Гродно Азот" "Совсем недавно в Турции вы построили нефтеперерабатывающий комплекс. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Беларусь и готовы к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях", - сказал глава белорусского государства.

Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане "Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Азербайджане: строительстве новых железных дорог, морских портов, логистических центров", - сказал глава белорусского государства.

Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси Азербайджан намерен расширять работу своего Торгового дома, который открылся в прошлом году в Минске.

Алиев поблагодарил Беларусь за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе "Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Ильхам Алиев.

Транспортная сфера будет одним из главных направлений сотрудничества с Беларусью - Алиев По словам главы азербайджанского государства, все направления сотрудничества между странами демонстрируют хорошие результаты, а каждая встреча двух лидеров дает толчок развитию отношений и ведет к реализации конкретных проектов.