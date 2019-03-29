Лукашенко и Курц подтвердили высокий уровень и позитивную динамику развития белорусско-австрийских отношений

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время переговоров в Минске подтвердили высокий уровень и позитивную динамику развития белорусско-австрийских отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в ходе беседы мы подтвердили высокий уровень и позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества. Австрия неизменно является для Беларуси одним из важнейших партнеров в Европейском союзе. Корни наших отношений уходят глубоко, они находятся в Советском Союзе, - заявил Александр Лукашенко журналистам по итогам переговоров. - Мы признательны руководству Австрии за готовность к конструктивному диалогу и поддержку наших усилий по выстраиванию дальнейших отношений с Европейским союзом".

Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии накануне открыли памятник австрийским гражданам, погибшим в годы Второй мировой войны в созданном нацистами лагере смерти "Тростенец". "Наш общий долг - рассказать новым поколениям об ужасах войны, ее жертвах, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Убежден, что совместная работа по увековечению памяти жертв нацизма будет способствовать укреплению дружественных отношений между нашими странами и народами", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что Беларусь и Австрия выступают со схожих позиций по многим актуальным вопросам международной политики. "Наши страны исходят из необходимости снижения конфронтации и укрепления стабильности как в Европейском регионе, так и в мире в целом", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-