Лукашенко и Курц прибыли на территорию мемориального комплекса "Тростенец"

28 марта, Тростенец /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц принимают участие в открытии памятника жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства и руководитель австрийского правительства прибыли к комплексу, расположенному на месте бывшего лагеря смерти Тростенец. "Массив имен" посвящен памяти более 10 тыс. австрийских граждан еврейского происхождения, убитых здесь в 1941-1942 годах.

В соответствии с договоренностями на высшем уровне австрийской стороной при содействии белорусских госорганов были обеспечены изготовление и установка монумента "Массив имен". Автором идеи стал австрийский архитектор Даниэль Занвальд, а в реализации принял участие белорусский скульптор Константин Костюченко, который является автором композиции "Врата памяти". Составные элементы памятника изготовлены УП "Скульптурный комбинат". Финансирование осуществлено из средств ведомства федерального канцлера Австрии и Национального фонда Австрии для жертв национал-социализма.

Монумент представляет собой установленные на постамент десять колонн, символизирующих десять эшелонов с австрийскими евреями, депортированными из Вены в Тростенец. На колоннах изображены имена жертв (без фамилий), частично размытые и полустертые. Установлена также плита с текстом на белорусском, русском и немецком языках: "Вечная память австрийским евреям - жертвам нацистского режима. После многих лет расистского преследования и угнетения тысячи людей были депортированы в 1941-1942 годах из Вены и были убиты в лагере смерти Тростенец под Минском. Мы всегда будем чтить их память, их имена не будут забыты. Австрийская Республика. 2019 год". Под названием памятника на иврите выбито слово "Помни".-0-