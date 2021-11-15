Лукашенко и Меркель поговорили по телефону

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Очевидно, что стороны обсуждали пути разрешения сложившегося острого миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС и в частности с Польшей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что Ангела Меркель и Александр Лукашенко готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт 13 ноября, комментируя возможность такого разговора, заявила РИА Новости, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения.

"Скажу вам так: всегда были готовы, сейчас готовы и будем готовы обсуждать. Не мы разрушили этот диалог", - заявила Наталья Эйсмонт.-0-