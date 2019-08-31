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31 августа 2019, 13:13

Лукашенко и Мирзиёев отмечают значительную активизацию контактов между странами во всех сферах

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств констатировали значительную активизацию контактов между странами во всех сферах, чему способствовал обмен официальными визитами на высшем уровне. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подтвердили дружеский и доверительный характер отношений, взаимное стремление к их дальнейшему углублению.-0-

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