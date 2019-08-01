Лукашенко и Мирзиёев посещают выставку "Сделано в Узбекистане"

1 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посещают выставку национальной продукции "Сделано в Узбекистане", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко приглашает узбекистанские предприятия активнее работать на белорусском рынке Национальная выставка узбекских товаров стала еще одной площадкой для продолжения разговора между белорусским и узбекским лидерами о развитии сотрудничества и промышленной кооперации.

Лидеры двух государств после переговоров в узком и расширенном форматах, церемонии подписания международных документов, совместного заявления для прессы и посадки дерева в Аллее почетных гостей направились познакомиться с представленной на экспозиции продукцией.

Выставка проходит с 29 июля по 2 августа в рамках официального визита узбекистанского лидера в Минск. В 15 тематических разделах выставки и 10 региональных экспозициях участвуют 80 предприятий. Тематические разделы посвящены машиностроению, нефтегазовой, химической, горнодобывающей, электротехнической, фармацевтической, строительной, текстильной, кожевенно-обувной, информационной отраслям, пищевой промышленности, сельскому хозяйству и виноделию, туризму. На открытой площадке представлены 12 единиц техники узбекистанского производства - легковые и грузовые автомобили, городской автобус, седельные тягачи и полуприцепы.

Экспозиция организована Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством экономики и промышленности Узбекистана при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

Фото Андрея Покумейко